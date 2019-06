Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Tasche mit Cannabis weggeworfen

Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Erzahusen (ots)

Weil er beim Erblicken einer Polizeistreife am späten Sonntagabend (16.6.), gegen 22 Uhr, auf dem Hessenplatz, eine Tasche wegwarf und versuchte wegzurennen, weckte ein 18-Jähriger die Aufmerksamkeit einer Fußstreife des 3.Polizeireviers. Schnell holten die Beamten den jungen Mann ein und nahmen ihn vorläufig fest. In der weggeworfenen Tasche stellten die Ordnungshüter rund 92 Gramm Cannabis sicher. Der Beschuldigte wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

