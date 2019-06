Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 14.06., 22:00 Uhr bis Samstag, den 15.06., 09:30 Uhr, kam es in der Odenwaldstraße 16 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Mercedes E 240 vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug touchiert wurde. Hierbei wurde die hintere linke Fahrzeugseite des am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug bzw. den Fahrzeugführer bitte an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter folgender Telefonnummer: 06105 / 400-60.

