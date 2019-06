Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pressemeldung der Polizeistation Kelsterbach

Kelsterbach (ots)

1.) In der Nacht von Montag, 10.06.2019 auf Dienstag wurde in der Straße Kirschenallee/Kelsterbach das geparkte Fahrzeug ein roter Opel Corsa an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

2.) Zwischen Mittwoch, 12.06.2019 und Freitag 14.06.2019 stand ein VW Passat am Aspenhaag/Kelsterbach ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den VW an der hinteren rechten Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

3.) Am Donnerstag, 13.06.2019 zwischen 07:30 Uhr bis spät Nachmittag parkte ein Ford Fiesta auf dem Europortgelände/Kelsterbach vor einem Imbiss. Als der Besitzer des Fords zurückkam, bemerkte er den Schaden an seinem Fahrzeug an der hinteren linken Heckseite. Der flüchtige Wagenlenker hinterließ ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

In Allen Fällen erbittet die Polizeistation Kelsterbach sachdienliche Angaben von Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06107-71980 melden können.

