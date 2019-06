Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: Verkehrsunfall mit Motorrad und zwei Schwerverletzten auf der K 183 Höhe Hergershausen

Am Freitag (14.06.2019) ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall in Babenhausen-Hergershausen auf der K 183 in Höhe der Langfeldsmühle.

Ein mit zwei Personen besetztes Motorrad befuhr die K 183 von Eppertshausen kommend in Richtung Hergershausen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der 18-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Am linken Fahrbahnrand fuhr er auf den Grünstreifen und kam zu Fall. Das Motorrad, sowie beide Personen rutschten über die Fahrbahn. Der Fahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin kamen unter der Leitplanke zum Liegen. Das Motorrad blieb wenige Meter weiter im Grünstreifen liegen.

Ersthelfer versorgten die zwei verletzten Babenhäuser bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese kamen kurze Zeit später mit drei Rettungswagen und einem Notarztwagen an. Durch die Feuerwehr wurde ein Teil der Leitplanke entfernt, sodass der verletzte Kradfahrer schonend auf eine Trage verbracht werden konnte. Beide schwer verletzte Personen wurden anschließend mit jeweils einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die Einweisung der beiden Hubschrauber und Absicherung der Unfallstelle erfolgte ebenfalls durch die Feuerwehr. Hierbei waren die Wehren Babenhausen, Hergershausen, Sickenhofen sowie die Voraushelfer Langstadt im Einsatz.

Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde durch den Abschleppdienst abgeschleppt. Die K 183 war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

