Reinheim (ots)

Noch unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Freitag (13.-14.6.) auf die Suche nach Wertgegenständen in einem Getränkemarkt in der Darmstädter Straße und auch in einem Kiosk auf dem Gelände des Freibades in der Straße "Am Schwimmbad" begeben und sind dabei fündig geworden.

Die Spuren der Täter sind an beiden Örtlichkeiten am frühen Freitagmorgen (14.6.) entdeckt und die Polizei verständigt worden. Die Tatzeit wird in beiden Fällen auf die späten Abendstunden des Donnerstags (13.6.) und dem folgenden Morgen eingegrenzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Indem die Kriminellen ein seitlich gelegenes Fenster des Getränkemarktes aufbrachen, verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Büro und dem Verkaufsraum. Dort ließen sie rund 60 Euro Bargeld und eine Kaffeemaschine mitgehen. Der Schaden wird auf derzeit rund 1000 Euro geschätzt. Vergleichsweise gering ist dagegen ihre Beute, beziffert mit etwa 100 Euro gering ausgefallen.

Einen Wert von rund 1600 Euro dürfte demgegenüber das Diebesgut, erbeutet aus dem Kiosk des Freibades, haben. Auch dort gelangten die Täter über ein Fenster in den Verkaufsraum, nachdem sie sich auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu dem Gelände des Freibades verschafft hatten. Neben dem Kiosk hatten die ungebetenen Gäste auch das Fenster des Kassenhäuschens aufgehebelt und im Innern nach Wertgegenständen gesucht. Der Gesamtschaden wird bislang auf mindestens 700 Euro geschätzt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt (Rufnummer 06154/6330-0) ist mit dem Einbruch in den Getränkemarkt betraut, die Kriminalpolizei in Darmstadt (Rufnummer 06151/969-0) hat die Ermittlungen zu dem Einbruch in den Kiosk übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

