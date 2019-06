Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Paketboten Lieferung aus der Hand gerissen/Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwei Unbekannte näherten sich am Donnerstag (13.06.) gegen 12.30 Uhr dem Fahrzeug eines 34 Jahre alten Paketboten in der Wittmannstraße und fragten den Mann, ob er eine Lieferung für einen Mann im Herdweg dabei habe.

Nachdem der 34-Jährige daraufhin ein Päckchen aus dem Laderaum in die Hand nahm, entriss ihm einer der Täter die Lieferung, in der sich Bekleidung im Wert von fast 2000 Euro befand. Während einer der Unbekannten anschließend mit der Beute in Richtung Klappacher Straße flüchtete, suchte sein Begleiter in Richtung Orangerie das Weite.

Einer der Flüchtigen ist 20-30 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein schwarzes Oberteil. Sein Begleiter ist 14 bis 20 Jahre alt, 1,60-1,70 Meter groß, schlank und war mit einer kurzen, weißen Hose und schwarzem Oberteil bekleidet. Beide Männer sollen laut Angaben des Paketboten eine dunkle Hautfarbe haben.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

