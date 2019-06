Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Schule/Kriminelle bugsieren Safe ins Freie

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Bertha-von-Suttner-Schule "An den Nußbäumen" geriet in der Nacht zum Freitag (14.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang in das Gebäude und bugsierten anschließend einen Safe mittels Rollwagen ins Freie, wo sie ihn gewaltsam öffneten. Den Unbekannten fiel Geld in noch unbekannter Höhe in die Hände. Zudem richteten sich durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 5000 Euro an.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

