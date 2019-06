Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Pakete aus Transporter gestohlen

Groß-Umstadt (ots)

Aus einem weißen Transporter haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag (12.-13.06.) Pakete gestohlen. Über eine Seitenscheibe drangen die Täter in das im Adenauerring geparkte Fahrzeug ein und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Einige der Pakete konnten in unmittelbarer Nähe geöffnet aufgefunden werden. Wie hoch letztendlich der Schaden ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer die Diebe bei der Tatausführung beobachtet oder wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden.

