POL-DA: Trebur-Astheim: Kollekte aus Kirche gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Trebur (ots)

Auf die, in einer Kiste im Vorraum der evangelischen Kirche an der "Oberen Pforte" aufbewahrten Kollekte, hatte es am Donnerstag (13.06.) gegen 10.30 Uhr ein Krimineller abgesehen.

Der Unbekannte brach das Behältnis auf und entwendete das darin befindliche Geld in unbekannter Höhe, bevor er wieder das Weite suchte.

Der Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt, schlank und hat dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit dunkler Hose und dunklem Oberteil. Er führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

