Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/Richen: Motorradfahrer kollidiert mit Auto/44-jähriger Biker schwerverletzt

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag (13.06.) gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 44 Jahre alter Mann aus Klein-Umstadt mit seinem Motorrad die Landesstraße 3095 aus Richen kommend in Richtung Altheim.

In Höhe einer leichten Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Auto eines 51-Jährigen aus Groß-Umstadt zusammen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

An dem Motorrad entstand Totalschaden. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

