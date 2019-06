Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt - Pkw-Brand sorgt für Behinderungen

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (13.06.2019) geriet um 18:00 Uhr in Darmstadt ein Pkw in Brand. Die 35-jährige Fahrerin aus Darmstadt war mit ihrem älteren BMW auf der Straße "Am Kavalleriesand" in Richtung Rheinstraße unterwegs. Als sie an der Ampel zur Rheinstraße stand, stieg plötzlich Qualm aus dem Motorraum auf und der Wagen fing an zu brennen. Sie konnte unverletzt ihren Pkw verlassen. Mehrere Anrufer teilten den Brand der Zentralen Leitstelle und der Leitstelle der Polizei über Notruf mit. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Darmstadt konnten den Brand löschen. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten mussten die Rheinstraße stadteinwärts und die Straße "Am Kavalleriesand" im Bereich des Brandes gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen. Um kurz vor 19:00 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Allerdings war auch die Fahrbahndecke durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Deshalb musste im Anschluss die Geradeaus-Fahrspur in Richtung Hauptbahnhof gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

