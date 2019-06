Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach - Feuer in ehemaligem Bahnwärterhäuschen - Polizei bittet um Hinweise

Bickenbach (ots)

Am Donnerstag (13.06.2019) wurde der Zentralen Leitstelle Dieburg der Brand eines ehemaligen Bahnwärterhäuschens gemeldet. Den Brand des nahe der Bertha-Benz-Straße an der Bahnlinie Darmstadt - Heidelberg gelegenen Blechhäuschens hatten ein Passant um 19:20 Uhr bemerkt und sofort den Notruf gewählt. Die alarmierte Feuerwehr Bickenbach konnte den Brand zügig löschen. Es wurde niemand verletzt. Gebrannt hat im Bahnwärterhäuschen über die Jahre angesammelter/abgelegter Unrat. Während der Löscharbeiten musste die Bahnstrecke wie auch die Bertha-Benz-Straße gesperrt werden. Die Sperrungen konnten um 20:40 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Im Zusammenhang mit dem Brand bittet die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell