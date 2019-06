Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Polizei sucht nach Verkehrsunfallflucht Zeugen

Hirschhorn (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Hirschhorn suchen Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag (12.-13.06.) eine Verkehrsunfallflucht in der Neckarsteinacher Straße beobachtet haben. Dort wurde ein grüner Opel Agila mit einem Schaden von mindestens 1000 Euro zurückgelassen. Der Verursacher flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise können unter der Telefonnummer 06272/9305-0 der Polizei in Hirschhorn mitgeteilt werden.

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Loos, Polizeiposten Hirschhorn

