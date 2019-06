Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim/Unter-Hambach: Rolltor am Feuerwehrhaus beschädigt/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Vermutlich mit einem Fussball zerstörten Unbekannte am Dienstag (11.06.) in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17.20 Uhr vier Scheiben eines Rolltores am Feuerwehrhaus "In der Wasserschöpp". Hierbei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

