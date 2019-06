Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zwei zwölf Wochen alte Labrador Welpen gestohlen

Viernheim (ots)

Aus einer Hundezucht im Berliner Ring fehlten plötzlich zwei der insgesamt acht Labrador Welpen. Wie sich herausstellte, gelangten Diebe in der Nacht zum Donnerstag (12.-13.06.) auf den Hof, sperrten wohl die beiden Muttertiere weg und hebelten einen Schuppen auf, indem sich die zwölf Wochen alten Welpen befanden. Mit zwei der acht kleinen Hunde entfernten sich die Täter im Anschluss unerkannt. Neben ihrer Rolle als bester Freund des Menschen, sollen die beiden schwarzen Welpen einen Wert von etwa 2800 Euro haben. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der beiden schwarzen Labrador Welpen geben können (06204/9377-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell