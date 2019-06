Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Blauer Lastwagen flüchtet nach Unfall/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Mit einem gelben Fiat stieß der Fahrer eines blauen Lastwagens am Donnerstag (13.06.) gegen 8.00 Uhr, an der Ecke Nieder-Ramstädter-Straße/Jahnstraße, unmittelbar an der Straßenbahnhaltestelle "Hochschulstadion", zusammen.

Der Schaden an dem Fiat beträgt rund 1500 Euro. Der Brummifahrer setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Hinweise von Zeugen werden erbeten an das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-3710.

