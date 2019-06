Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mehrere Hauswände von Schule beschmiert

Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Noch unbekannte Vandalen haben ihr Unwesen auf einem Schulgelände in der Biedensandstraße getrieben und in der Nacht zum Donnerstag (12.-13.6.) gleich mehrere Außenfassaden des Gebäudes großflächig mit Farbe beschmiert. Auf einer Wand hatten die Täter zudem ein mit schwarzer Farbe gesprühtes Hakenkreuz hinterlassen. Durch ihr Vorgehen verursachten die Unbekannten einen Schaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro belaufen dürfte. Neben dem Verdacht der Sachbeschädigung ermittelt die Kriminalpolizei in Heppenheim auch wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06252/706-0, bei den Beamten zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell