Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 25-Jährigen mit über drei Promille am Steuer gestoppt

Darmstadt (ots)

Einen 25 Jahre alten Autofahrer mit Wohnsitz in Griesheim stoppten Polizeibeamte am Donnerstag (13.6.), kurz nach Mitternacht, am Steuer eines schwarzen Kleinwagens in der Alsfelder Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 3,34 Promille an.

Der 25-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell