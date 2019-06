Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Vinylböden von Baustelle gestohlen

Weiterstadt (ots)

Über 75 Packungen von Vinylböden gerieten in das Visier von Dieben. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (11.06.) und Mittwochmorgen (12.06.) entwendeten die Täter ihre Beute von einer Baustelle in der Straße "Am Stein". Womöglich nutzten sie für den Abtransport ein geeignetes Fahrzeug. Der dadurch entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen zu melden (06151/969-3810).

