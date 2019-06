Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Vollsperrung nach Unfall mit drei Autos

Weiterstadt (ots)

Die Wolfsgartenallee musste am Mittwoch (12.06.), in Höhe der Hessenwaldschule, nach einem Verkehrsunfall mit drei Autos für die Dauer von etwa einer Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Gegen 13.30 Uhr kollidierte ein Kia mit einem aus Erzhausen kommenden Opel Astra, nachdem dieser wohl vom Sporthallenparkplatz die Wolfsgartenallee befahren wollte. Der Astra geriet dabei in den Gegenverkehr, wo er mit einem Opel Combo zusammenstieß, der in Richtung Erzhausen unterwegs war. Die beiden Fahrer der Opels wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Nach den ersten ärztlichen Versorgungen und Aufräumarbeiten wurde die Vollsperrung gegen 14.35 Uhr aufgehoben.

