Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kellerabteil aufgebrochen und Beute gemacht

Griesheim (ots)

Die Polizei in Darmstadt sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Mittwoch (05.06.) und Mittwoch (12.06.) vermeintliche Umzugshelfer in der Flughafenstraße beobachtet haben. Die Diebe brachen in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein und erbeuteten unter anderem ein Fernseher, drei Umzugskartons, einem Werkzeugkasten sowie Angelzubehör. Zum Abtransport nutzten die Täter womöglich ein geeignetes Fahrzeug. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Wem diese Gegenstände zum Kauf angeboten worden sind oder wer Hinweise zum Verbleib der Sachen geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City zu melden (06151/969-3610).

