Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: 10.000 Euro Schaden bei Einbruchsversuch

Pfungstadt (ots)

Einen Schaden von rund 10.000 Euro verursachten Kriminelle, als sie in der Zeit zwischen Samstagabend (08.06.) und Dienstagmorgen (11.06.) über das Dach in ein Elektronikgeschäft in der Mainstraße einbrechen wollten. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Ob die Einbrecher bei der Tatausführung gestört wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell