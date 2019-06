Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Zurückgelassene Handtasche lockt Kriminelle an

Neckarsteinach (ots)

Auf die zurückgelassene Handtasche hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Montagnachmittag (10.06.) abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter nutzten zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr die Abwesenheit der Fahrerin, schlugen die Seitenscheibe zum Wagen ein und erbeuteten die Tasche aus dem Fahrzeuginnenraum. Das Auto war auf einem Waldparkplatz an der Kreisstraße 36 zwischen den Ortsteilen Darsberg und Grein abgestellt. Mit der Handtasche samt rund 70 Euro Bargeld sowie einer Gefriertasche mit Fleisch suchten die Unbekannten das Weite. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Polizei in Hirschhorn nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06272/9305-0 entgegen.

