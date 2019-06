Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schwarzes Lastenrad entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ein schwarzes Lastenrad vom Hersteller Riese und Müller geriet in der Nacht zum Mittwoch (11.-12.6.) in den Fokus von Dieben. Trotz zweifacher Sicherung entwendeten die Kriminellen das Fahrrad, das sein Besitzer am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, im Max-Ratschow-Weg abgestellt hatte. Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, fehlte von dem hochwertigen Rad jede Spur.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Lastenrads geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eberstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3990).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell