Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt - Paketdienst-Fahrzeug brennt - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt OT Eberstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (12.06.2019) brannte in Darmstädter Ortsteil Eberstadt ein Fahrzeug eines Paketdienstes. Um 00:35 Uhr wurde der Zentralen Leitstelle durch eine Passantin der Brand des Mercedes Sprinters in der Straße "In der Kirchtanne" mitgeteilt. Die sofort ausrückende Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte den Brand zügig löschen. Es wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach derzeitigem Sachstand von Brandstiftung aus. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) unter der Rufnummer 06151 / 969-0 in Verbindung zu setzen. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell