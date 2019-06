Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rimbach (ots)

Am 11.06.2019 zwischen 02:00 Uhr und 11:00 Uhr ereignete sich in der Waldstraße in Höhe der Hausnummer 10 in Rimbach ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte das Treppengeländer des dortigen Wohnhauses. Der Fahrzeugführer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.

