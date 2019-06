Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle erbeuten Werkzeug aus Ausbildungswerkstätte

Darmstadt (ots)

Werkzeug im Wert von über 6000 Euro erbeuteten Diebe in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (07.06.) und Dienstagmorgen (11.06.) aus einer Ausbildungswerkstätte in der Frankfurter Straße. Um an ihre Beute zu gelangen, warfen die bislang unbekannten Täter ein Fenster ein. Bei ihrer anschließenden Suche verursachten sie einen zusätzlichen Schaden von etwa 4000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden.

