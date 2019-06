Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

65474 Bischofsheim (ots)

In der Zeit vom 09.06.2019, gg. 00.00 bis 10.06.2019, gg. 14:00 parkte ein Audi A4 in schwarz in der Gutenbergstraße Nr. 20 in 65474 Bischofsheim am rechten Fahrbahnrand.

Als der Fahrzeugeigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Lackschaden im Bereich der vorderen linken Stoßstange. Zudem konnte roter Fremdlack in dem Bereich gesichert werden. Der Sachschaden liegt bei ca. 2000,-EUR.

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen PKW bzw. Angaben zu dem o.g. Sachverhalt geben?

Hinweise bitte an die u.g. Polizeidienststelle.

