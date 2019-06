Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Auto auf Waldparkplatz beschädigt und Beute gemacht

Neckarsteinach (ots)

Auf einem Waldparkplatz an der K36 zwischen Darsberg und Grein geriet am Montag (10.06.) ein brauner Golf Plus in das Visier von Kriminellen. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe des Autos ein und erbeuteten aus diesem eine blaue Handtasche sowie eine blaue Gefriertasche. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Der durch den Diebstahl verursachte Schaden wird derzeit auf rund 900 Euro geschätzt. Die Polizei in Hirschhorn ermittelt in dieser Sache und sucht Zeugen. Wer diese Tat beobachtet hat oder Hinweise auf den Verbleib der Handtasche sowie der Gefriertasche geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach zu melden (06207/9405-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell