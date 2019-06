Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Geldkassetten aus Therapiezentrum gestohlen

Darmstadt (ots)

Eine blaue sowie eine rote Geldkassette erbeuteten Diebe aus einem Therapiezentrum in der Beerbacher Straße. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Täter in der Zeit zwischen Freitagmittag (07.06.) und Dienstagmorgen (11.06.) in ein Büro. Dort fanden sie die beiden Geldkassetten, die mit mehreren Hundert Euro befüllt waren. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch Hinweise zum Verbleib der beiden Geldkassetten werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

