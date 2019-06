Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Wohnungseinbrecher überrascht

Bensheim (ots)

Ohne Beute und in Richtung Bahnhof flüchtete am Samstagabend (08.06.) ein maskierter Einbrecher, nachdem er gegen 22.20 Uhr von der 47-jährigen Bewohnerin in einer Wohnung in der Rodensteinstraße überrascht wurde. Sie sah den Maskierten noch weglaufen, als sie nach etwa 30 Minuten in ihre Wohnung zurückkam. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Heppenheim prüft derzeit, wie der Täter in die Wohnung gelangen konnte. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06252/706-0).

