Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach-Affolterbach: Geschwindigkeitskontrollen in Höhe des Friedhofs

Wald-Michelbach (ots)

Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach führten am Sonntag (09.06.) Geschwindigkeitskontrollen an der Hauptstraße durch. In Höhe des Friedhofs überprüften die Polizisten insgesamt 11 Fahrzeuge, die zu schnell waren. Aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung wurde gegen drei Verkehrsteilnehmer Anzeige erstattet. Ein 20-jähriger Wald-Michelbacher war mit gemessenen 86 km/h als Schnellster unterwegs. Ihm drohen neben einem Bußgeld, ein Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

