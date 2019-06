Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Weißer Opel Insignia (DA-Q 5032) gestohlen

Erzhausen (ots)

Ein in der Rheinstraße geparkter Opel Insignia geriet in der Nacht zum Montag (9.-10.6.) in den Fokus noch unbekannter Täter. Zum Zeitpunkt des Diebstahls, der zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr und Montagvormittag, 10.30 Uhr, eingegrenzt wird, waren an dem Auto die Kennzeichen DA-Q 5032 angebracht. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen

