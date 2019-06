Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Bargeld und Jacke aus Auto gestohlen

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Auf einen in der Waldstraße abgestellten graublauen Smart hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend (8.6.), 23.30 Uhr und Montagabend (10.6.), 23 Uhr abgesehen. Unbemerkt und auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Diebe in den Innenraum und schnappten sich dort eine unter dem Fahrersitz abgelegte Jacke sowie Bargeld. Mit ihrer Beute suchten die Kriminellen das Weite. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände im Auto zurück!

