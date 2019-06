Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Imbiss/Zeugen gesucht

Gernsheim (ots)

In einen Imbiss in der Bensheimer Straße, brachen Unbekannte in der Nacht zum Samstag (08.06.) ein.

Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt in den Laden. Dort hebelten die ungebetenen Besucher drei Spielautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Geld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften den Kriminellen mehrere tausend Euro in die Hände gefallen sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

