Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Gaststätte im Visier von Kriminellen

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (6.6.) und Samstagmorgen (8.6.) hatten es zwei noch unbekannte Täter auf eine Gaststätte in der Flughafenstraße abgesehen. Mindestens einer der noch unbekannten verschaffte sich über ein seitlich gelegenes Fenster gewaltsam Zugang zu der Lokalität. Dort begab er sich auf die Suche nach Wertgegenständen, während sein Komplize offenbar draußen wartete. Ob und in welchem Umfang der Täter bei seiner Suche fündig wurde ist abschließend noch nicht bekannt. Auch der verursachte Schaden ist aktuell noch nicht beziffert. Beide Kriminelle traten im Anschluss die Flucht in unbekannte Richtung an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Griesheim in Verbindung zusetzen (Telefonnummer 06155/83850).

