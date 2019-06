Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht

Rüsselsheim (ots)

Am 10.06.2019 gegen 18:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren roten VW Polo im Einkaufszentrum Dicker Busch 2 auf dem Parkplatz vor der Volksbank und einer Bäckerei in der Virchowstraße. Beim Ausparken aus der Parklücke links neben ihr, streifte der Unfallverursacher das Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugen soll es sich bei dem Verursacher um einen hellen Opel, vermutlich Corsa, gehandelt haben, der von einem Mann gesteuert wurde. Der Sachschaden am VW Polo beläuft sich nach der ersten Schätzung auf etwa 500EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142 - 6960 an die Polizeistation Rüsselsheim erbeten.

