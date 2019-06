Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Babenhausen (ots)

Am Montag (10.06.2019) ereignete sich um 10:40 Uhr ein Verkehrsunfall in Babenhausen, bei dem eine 24-jährige Motorradfahrerin aus Stockstadt am Main schwer verletzt und zwei Pkw beschädigt wurden. Die verunglückte Frau war aus Richtung Schaafheim nach Babenhausen unterwegs und verlor an der Kreuzung Schaafheimer Straße (L3116) Ecke Darmstädter Straße (B26) die Kontrolle über ihr Motorrad. Dabei kollidierte sie mit zwei an der Kreuzung nach links abbiegenden Pkws. Beim Zusammenstoß stürzte die Frau und erlitt schwere Verletzungen im Beinbereich. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrender Arzt konnte sofort Erste Hilfe leisten, bis der Rettungswagen eintraf. Während der Unfallaufnahme kam es zu temporären Verkehrsbehinderungen im genannten Kreuzungsbereich. Die Motorradfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Gesamtsumme von ca. 20.000 Euro. gefertigt: PK Spiess, Pst. Dieburg, Tel.: 06071 / 9656-0

