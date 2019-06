Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim - Gartenhütte abgebrannt - Polizei bittet um Hinweise

Bischofsheim (ots)

Am frühen Montagmorgen (10.06.2019, 06:02 Uhr) wurde der Zentralen Leitstelle Groß-Gerau starke Rauchentwicklung in Bischofsheim gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr Bischofsheim konnte in einer Kleingartenanlage nahe der Straße "Am Schindberg", in einer Parzelle nahe dem Bahndamm, einen brennenden Geräteschuppen feststellen und löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei in Bischofsheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand besteht der Verdacht der Brandstiftung. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

