POL-DA: Oberzent/ Beerfelden: Sturz in Bikerpark

Oberzent (ots)

Am Pfingstsonntag (09.06.) gegen 10:45 Uhr, kam es im Bikepark Beerfelden zu einem schweren Sturz eines 13-jährigen Bikers aus Schaafheim. Der junge Zweiradfahrer radelte die Waldstrecke abwärts und sprang mit seinem Rad über eine kleine zur Strecke gehörende Sprungschanze. Beim Aufkommen blieb er mutmaßlich mit dem Vorderrad an einem kleinen Baumstumpf hängen und fiel anschließend über den Lenker zu Boden. Dabei stieß er sich den Lenker in seinen Bauch. Nach Auskunft des eingesetzten Notarztes und der Besatzung des Rettungshubschraubers war der Junge ansprechbar und äußerlich unverletzt. Aufgrund etwaiger innerer Verletzungen wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in die Uniklinik nach Mannheim geflogen.

