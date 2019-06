Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gem. §142 StGB

65462 Ginsheim-Gustavaburg (ots)

Am Samstag, den 08.06.2019 in der Zeit zwischen 03:00-17:00 Uhr wurde ein grauer Opel Adam, der ordnungsgemäß am Straßenrand der Neckarstraße mit Blickrichtung Wilhelmstraße in 65462 Ginsheim-Gustavsburg (OT Ginsheim) parkte, von einem noch unbekannten Fahrzeug im Bereich der linken vorderen Stoßstange beschädigt.

Der Unfallverursacher/in ist danach in unbekannte Richtung geflüchtet und kam seine Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach.

Wer hat etwas Gesehen und kann hierzu Angaben machen?

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

PSt. Bischofsheim

Mainzer Straße 9

65474 Bischofsheim



Telefon: 06144/ 9666-0

Telefax: 06144/ 9666-16

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell