POL-DA: Griesheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Griesheim (ots)

Am Freitag (07.06.) kam es auf dem Parkdeck Hofmannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW VW Up in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 14:45 Uhr erheblich beschädigt. Wie hoch der genaue Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von deer Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Griesheim, Tel.: 06155-8385-0.

