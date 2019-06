Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Parkendes Auto angefahren und weggefahren

Trebur (ots)

Ein 44jähriger Geinsheimer hatte sein Fahrzeug in der Nacht vom 26.05.19 auf den 27.5.19 in der Untergasse 13 in Trebur-Geinsheim geparkt. Am Morgen des 27.5. musste der Halter feststellen, dass sein Auto an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Dem Schadensbild nach zu urteilen könnte es sich bei dem dem Verursacherfahrzeug eventuell um eine Landwirtschaftliche Zugmaschine handeln. Am parkenden Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Die Polizei Groß-Gerau bittet unter 06152-1750 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau

Dienstgruppenleiter Grube, POK



Telefon: 06152-175 0

