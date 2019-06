Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Beifahrer schießt auf A 67 mit Pistole auf Auto/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

Aus dem Fenster eines schwarzen Audi A 4 schoss der Beifahrer am Dienstag (04.06.) gegen 18.20 Uhr auf der A 67, in Höhe der Anschlussstelle Büttelborn, mit einer Pistole auf das Fahrzeug eines in Richtung Darmstadt fahrenden Ehepaars aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Die Windschutzscheibe des beschossenen Autos wurde hierbei beschädigt. Der geschädigte Autofahrer vermutet, dass es sich bei der verwendeten Waffe um eine Luftpistole gehandelt hat.

Das Autokennzeichen des flüchtigen Audi A 4 war mit grauem Klebeband abgeklebt. Der Fahrer ist zirka 30 Jahre alt, blond und trägt einen Oberlippenbart. Sein Beifahrer, der geschossen hat, ist Mitte 20 Jahre alt und hat schwarzes, schulterlanges Haar.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06151/8756-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell