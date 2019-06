Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Holzstapel-Brand greift auf Gartenhütte über

Heppenheim (ots)

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Kleingartenanlage am Erbachwiesenweg wurde am Donnerstag (06.06.) ein Holzstapel sowie eine angrenzende Gartenhütte beschädigt. Gegen 13.45 Uhr meldeten Zeugen das Feuer in der Gartenparcelle. Vergeblich wurde noch versucht, die Flammen mit Wasser und einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Die alarmierte Wehr auf Heppenheim konnten den Brand schließlich löschen. Die Brandursache und die genau Höhe des entstandenen Sachschadens stehen derzeit noch nicht fest.

