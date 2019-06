POL-GG: Unfallflucht mit leichtverletzter Person - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Unfallort: Mörfelden, Kreuzung B 44/Industriestr./Wageninger Str. Unfallzeit: 05.06.2019, 17.15 Uhr. Unfallhergang: Eine unbekannte Fahrzeugführerin wollte von der B 44 aus Richtung Walldorf kommend nach links in die Industriestr. abbiegen. Sie fuhr bei "rot" in den Kreuzungsbereich ein, hielt dann aber wieder an. Als dann zwei Jugendliche mit ihren Rädern die Fußgängerüberquerung bei "grün" hinter dem Pkw überqueren wollten, fuhr die Pkw-Fahrerin wieder rückwärts und überrollte mit dem rechten hinteren Reifen den Fuß einer der Jugendlichen. Anschließend fuhr die Pkw-Fahrerin wieder vorwärts, bog in die Industriestr. ab und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Pkw handelte es sich um eine schwarze Limousine mit OF-Kennzeichen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Walldorf zu melden, Telefon 06105/40060.

