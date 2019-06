Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Fahrzeug beschädigt und dann geflüchtet

Groß-Gerau (ots)

Am Donnerstag (06.06.) zwischen 14.50 Uhr und 15.30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Renault, der in der Helvetiastraße 5 auf einem Parkplatz vor einem Baumarkt abgestellt war. Etwa 4000 EUR wird der Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange und Kotflügel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

