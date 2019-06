Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Diebstahl von schwarzem Audi A6 (MTK-TW 90)

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstag (06.06) entwendeten Kriminelle auf bislang noch unbekannte Weise einen schwarzen Audi A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-TW 90. Der Audi war für etwa eine viertel Stunde, von 13.45 bis 14.00 Uhr in der Stahlstraße geparkt gewesen. Das gestohlene Fahrzeug hat einen Wert von circa 70 000 Euro. Hat jemand den entwendeten Audi gesehen, oder in der fraglichen Zeit eine verdächtige Beobachtung gemacht?

Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Groß-Gerau ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

