Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Auseinandersetzung unter Asylbewerbern am Bahnhof/25-Jähriger in Krankenhaus eingeliefert

Mörfelden-Walldorf (ots)

Vier afghanische Asylbewerber im Alter zwischen 21 und 28 Jahren attackierten in der Nacht zum Donnerstag (06.06.) gegen 1.10 Uhr am Bahnhof in der Farmstraße einen 25 Jahre alten Asylbewerber aus Pakistan, nachdem der Mann gerade aus dem Zug aus Frankfurt ausgestiegen war.

Der 25 Jährige wurde hierbei verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell