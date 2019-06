Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Unbekannte haben Geldautomaten im Visier

Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Auf den Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Schwanheimer Straße hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (05.06.) abgesehen. Zwischen 18.45 Uhr am Dienstag (04.06.) und 5.30 Uhr am folgenden Morgen waren Kriminelle in den frei zugänglichen Vorraum gelangt und hatten den dortigen Geldautomaten aufgehebelt. Beim Öffnen der Geldeinsätze lösten sie die Farbkartuschen im Inneren aus, so dass Täter und Geld mit roter Farbe markiert wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen trugen die Unbekannten die Einsätze über einen Fußweg in Richtung Dammstraße und legten sie dort ab. Ob sie anschließend hieraus Geld entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer hat in der Nacht Verdächtiges in Tatortnähe bemerkt? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Geldscheine mit einer roten Farbmarkierung aufgefallen? Die Heppenheimer Kripo nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

